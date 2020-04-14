Открылась вакансия председателя Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей России во вторник, 14 апреля, открыла вакансию председателя Мосгорсуда. Об этом говорится в сообщении на ее сайте.

«В соответствии с законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда», — говорится в сообщении. Документы и заявления принимаются от претендентов в срок до 15 мая включительно.

На сайте Мосгорсуда информации об открывшейся вакансии нет.

Должность председателя инстанции с 25 октября 2000 года занимает Ольга Егорова. В феврале она рассказала о недобросовестных участниках процессов. По ее словам, люди, злоупотребляющие своими правами, заключают сделки исключительно с целью нанесения вреда контрагенту, третьему лицу, государству, а также с мошенническими целями. После этого с такими ситуациями разбирается суд.