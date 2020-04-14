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Более 300 тыс. тюльпанов украсят Калугу ко Дню Победы

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В Калуге продолжается благоустройство городских территорий. Ко Дню Победы в городе высадят тысячи цветов.

Как сообщили газете «Весть» в МБУ «Калугаблагоустройство», сотрудники учреждения продолжают работать, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку. Ко Дню Победы планируется посадить 15 тыс. цветов виолы. Они появятся в наиболее значимых местах города, например, площади Победы, скверах, у памятного комплекса «600 лет основания Калуги», воинском кладбище и других.

Также к этой памятной дате должны расцвести около 327 тыс. тюльпанов, посаженных еще осенью 2019 года.

Кроме того, город примет участие в международной акции «Сад памяти» и всероссийской патриотической акции «Женское лицо Победы».

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