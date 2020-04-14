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Инклюзивную площадку оборудуют в Менделеевске в Татарстане

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В городе Менделеевске (Татарстан) планируют построить площадку для спорта и отдыха, адаптированную для людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива принадлежит «Обществу инвалидов» и «Клубу родителей особенных детей».

Как поясняет ИА «Татар-информ», в городе пока не развита инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Если такая площадка в Менделеевске появится, дети смогут испробовать на ней элементы разных фактур.

Там также установят инклюзивное оборудование с игровыми элементами, в том числе специальные опоры, поддержки, а также подъездные рамы для инвалидных колясок.

Осенью в Мамадыше в Татарстане провели фестиваль для инвалидов-колясочников «Мой мир без границ». Участники в том числе соревновались и в пяти дисциплинах: бочче, шаффлборд, джакколо, новус, кульбутто.

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