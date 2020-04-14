Диетолог из США назвала мощный природный антисептик

Американский диетолог Джессика Кординг рассказала о мощном природном антисептике для организма, предотвращающем воспаления. Об этом 11 апреля сообщил портал Food.news.

По словам специалиста, мощным противовоспалительным и антисептическим действием обладает куркума. Эта специя помогает облегчить заболевания суставов и кишечника, а также избавиться от патогенной микрофлоры.

Куркуму рекомендуется добавлять в смузи, салаты, маринады для рыбы и курицы, гарниры. Также куркума хорошо сочетается с черным перцем, который содержит пиперин, способствующий лучшему ее усвоению.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал об альтернативах резко подорожавшему продукту — имбирю. По его словам, для укрепления иммунитета и борьбы с вирусами нужны фитонциды, они содержатся в луке, чесноке, помидорах, горчице, хрене, моркови, петрушке, свекле, сельдерее.

Ранее 14 апреля ученые разработали принципы питания для россиян на самоизоляции. По словам специалистов, людям, находящимся долгое время дома, необходимо обогащать свой рацион витаминами и специальными добавками. Меню должно быть низкокалорийным, разделенным на три основных приема пищи и один-два перекуса.

При этом ученые рекомендуют ограничить употребление сахара, газированных напитков, мучных изделий, фастфуда, жирного мяса, отмечает телеканал «360».