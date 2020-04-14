Покраска бордюров и ограждений в Тамбове ведется в две смены

В Тамбове начали красить бордюры, пешеходные ограждения и урны. Специалисты МБУ «Спецдорсервис» приступили к работам на улицах Лермонтовской, Советской, Комсомольской площади и площади Ленина. После зимней эксплуатации уже промыты и окрашены перильные ограждения на улицах Гастелло, Елецкой, Гагарина, Авиационной, Делегатской, Волжской, Бастионной, Рубежном проезде и Новорубежном переулке.

Всего работниками, которые трудятся в две смены, покрашено 1,6 тыс. погонных метров ограждений. «Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, мы соблюдаем необходимые профилактические меры — применяем средства индивидуальной защиты и держим социальную дистанцию», — рассказал ИА «Онлайн Тамбов.ру» директор МБУ «Спецдорсервис» Сергей Белов.

На территории Тамбова в этом году планируется реконструировать участок улицы Базарной — от Студенецкой набережной до Студенецкой улицы. Здесь дорожники переделают проезжую часть, тротуары и сам автомобильный мост. Работы будут проводиться в несколько этапов и должны полностью завершиться к 1 сентября. Это подготовка, демонтаж старого мостового сооружения, монтаж нового и завершение реконструкции дороги, которая станет четырехполосной.