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Водитель погиб при столкновении с деревом в Псковской области

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В городе Новоржеве Псковской области автомобиль врезался в дерево. Погиб один человек, еще один получил травмы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону, авария произошла 13 апреля на улице Пушкина. По предварительным данным, 67-летний водитель легкового SsangYong не справился с управлением, машина врезалась в дерево и опору ЛЭП.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте. Его 46-летняя пассажирка госпитализирована с ушибами.

По факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Башкирии обнаружили водителя, который скрылся после аварии с погибшей 14-летней девочкой. 18-летний молодой человек находился дома без сознания с характерными для ДТП травмами. Он был госпитализирован.

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