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Проверку организовали по факту гибели пенсионера на пожаре в Карелии

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Сотрудники СК Петрозаводска организовали проверку по факту гибели 71-летнего мужчины на пожаре. Трагедия произошла в пятницу, 10 апреля, в местечке Пиньгуба Прионежского района Карелии.

По версии следствия, пожар возник в дачном деревянном доме. В ходе тушения спасатели обнаружили тело пожилого мужчины без признаков жизни. Было установлено, что это 71-летний владелец дома, пишет ИА «Карелinform».

Для ликвидации возгорания пожарным пришлось организовать подвоз воды с пожарного пирса с Онежского озера.

По факту гибели человека следователи проводят проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

13 апреля в Астрахани при пожаре в частном доме погиб 70-летний мужчина и пострадал подросток. Следственный комитет также начал проверку по факту случившегося.

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