Предприятия Томской области на треть увеличили производство масок

Швейные предприятия Томской области за десять дней сумели увеличить производство многоразовых масок на треть. Ежедневно мастерские выпускают около 63 тыс. средств индивидуальной защиты. Об этом 14 апреля РИА «Томск» рассказала начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

«Предприятия, которые осуществляют пошив масок, свидетельствуют о том, что накал начал спадать, то есть заказы есть, но уже их телефонные линии перестали быть «красными». Поэтому накал спадает, но потребность еще есть», — заявила Забавнова.

По ее словам, предприятия в основном работают по заказам, однако некоторые продают маски в собственных магазинах и торговых сетях. Стоимость одного средства защиты составляет от 20 до 200 рублей.

В производстве немедицинских масок сейчас заняты 39 компаний и предпринимателей.

По данным областной администрации на 14 апреля, в регионе зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровели, четыре проходят лечение.

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