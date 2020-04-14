Прямой эфир

Предприятия Томской области на треть увеличили производство масок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Швейные предприятия Томской области за десять дней сумели увеличить производство многоразовых масок на треть. Ежедневно мастерские выпускают около 63 тыс. средств индивидуальной защиты. Об этом 14 апреля РИА «Томск» рассказала начальник областного департамента потребительского рынка Наталия Забавнова.

Воздушно-капельная тревога: врачи отмечают рост коронапсихозов
Количество обращений к психиатрам выросло на 30–40%

«Предприятия, которые осуществляют пошив масок, свидетельствуют о том, что накал начал спадать, то есть заказы есть, но уже их телефонные линии перестали быть «красными». Поэтому накал спадает, но потребность еще есть», — заявила Забавнова.

По ее словам, предприятия в основном работают по заказам, однако некоторые продают маски в собственных магазинах и торговых сетях. Стоимость одного средства защиты составляет от 20 до 200 рублей.

В производстве немедицинских масок сейчас заняты 39 компаний и предпринимателей.

По данным областной администрации на 14 апреля, в регионе зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четыре человека выздоровели, четыре проходят лечение.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 85% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
Минздрав разработает способы постконтактной профилактики COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020