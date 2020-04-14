Прямой эфир

В Подмосковье 50 участков земли подготовят для многодетных семей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области 50 земельных участков подготовят для многодетных семей. Их передача состоится летом.

По данным министерства имущественных отношений, к предоставлению готовы два участка в Егорьевске и Можайском городском округе, 18 участков будут образованы в ближайшее время. Еще 11 земельных участков готовят в Шатуре, шесть – в Орехово-Зуево. Один участок подготовят в Богородском городском округе.

В Раменском участки получат новый вид разрешенного использования — «для ведения садоводства», сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Их передадут многодетным семьям для возведения жилья.

Получить участок могут семьи с тремя и более детьми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 70 многодетных семей получили средства на жилье на Сахалине
Многодетным семьям на Сахалине помогут в покупке автомобиля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020