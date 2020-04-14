В Подмосковье 50 участков земли подготовят для многодетных семей

В Московской области 50 земельных участков подготовят для многодетных семей. Их передача состоится летом.

По данным министерства имущественных отношений, к предоставлению готовы два участка в Егорьевске и Можайском городском округе, 18 участков будут образованы в ближайшее время. Еще 11 земельных участков готовят в Шатуре, шесть – в Орехово-Зуево. Один участок подготовят в Богородском городском округе.

В Раменском участки получат новый вид разрешенного использования — «для ведения садоводства», сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня». Их передадут многодетным семьям для возведения жилья.

Получить участок могут семьи с тремя и более детьми.