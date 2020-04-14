В Якутии подготовили к паводку пункты временного размещения людей

В Якутии создан 231 пункт временного размещения граждан на время весенних паводков. Их вместимость превышает 23 тыс. человек.

К работе во время паводкоопасного периода подготовлены более 16 тыс. человек и более 2 тыс. единиц техники. Силы и средства подготовлены к обеспечению мер для безопасного пропуска воды. С 24 марта проводятся командно-штабные учения звеньев территориальной подсистемы РСЧС. Об этом пишет ИА SakhaNews. Для ликвидации ледовых заторов на реках организована работа двух команд взрывников.

Для мониторинга складывающейся паводковой обстановки спланирована работа авиации. В соответствии с решением МЧС России на территории Якутии размещен мобильный приемно-передающий комплекс по отслеживанию и космическому мониторингу. Оборудование для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли позволит своевременно определять не только паводковую обстановку, но и очаги возгорания во время лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области спрогнозировали раннее начало паводка.