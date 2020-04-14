Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

В условиях пандемии коронавируса цена на природный газ должна быть более гибкой Об этом 14 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Хотел бы обратить внимание, что мы вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом. Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Конечно, мы не ожидали, что такая ситуация сложится. Но тем не менее факт налицо. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», — приводит его слова агентство БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в первую очередь это касается цен на природный газ. По мнению белорусского президента, при резком изменении рыночной конъюнктуры, цена должна быть «более адаптивной», а механизмы расчетов — «подъемным для потребителей». Он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оперативно рассмотреть этот вопрос.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

В начале февраля Москва и Минск договорились, что Белоруссия продолжит закупать газ по прошлогоднему тарифу в $127 за 1 тыс. куб. м. В том же месяце президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при существующих условиях на мировом рынке энергоносителей российский газ для Минска должен стоить не более $90 за 1 тыс. куб. м. Он отметил, что цены по газу привязываются к ценам на нефть, поэтому при падении цены на нефть снизилась стоимость и природного газа.

В начале апреля посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев допустил возможность пересмотра цен на российский газ для Минска из-за падения нефтяных цен. Но, по его словам, подписанное между обеими странами соглашение на 2020 год должно исполняться.

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.