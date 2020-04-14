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СМИ сообщили о заинтересованности «Ливерпуля» в Мбаппе в случае ухода Мане

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Фото: Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency
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Футбольный клуб «Ливерпуль» нацелится на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если команду покинет сенегальский форвад Садио Мане. Об этом 14 апреля сообщил британский таблоид The Sun.

По данным источника издания, в Мане заинтересован мадридский ФК «Реал» и даже готов заплатить за него €170 млн. Если это произойдет, «Ливерпуль» будет пытаться приобрести Мбаппе у ПСЖ, пишет RT.

В нынешнем сезоне Мане провел 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 18 результативных передач, пишет «Газета.ру». В Лиге чемпионов на его счету пять голов в семи матчах, пишет REGNUM. Мбаппе отличился 30 мячами в 33 матчах за ПСЖ, а также сделал четыре результативных передачи.

Ранее 14 апреля сообщалось, что полузищатник московского клуба «Локомотив» и сборной Португалии Жоау Мариу может покинуть команду. В футболисте заинтересовался лиссабонский ФК «Спортинг». Португалец является воспитанником бело-зеленых, а правами на него обладает миланский ФК «Интер».

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