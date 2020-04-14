СМИ сообщили о заинтересованности «Ливерпуля» в Мбаппе в случае ухода Мане
Футбольный клуб «Ливерпуль» нацелится на приобретение нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если команду покинет сенегальский форвад Садио Мане. Об этом 14 апреля сообщил британский таблоид The Sun.
По данным источника издания, в Мане заинтересован мадридский ФК «Реал» и даже готов заплатить за него €170 млн. Если это произойдет, «Ливерпуль» будет пытаться приобрести Мбаппе у ПСЖ, пишет RT.
В нынешнем сезоне Мане провел 38 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 18 результативных передач, пишет «Газета.ру». В Лиге чемпионов на его счету пять голов в семи матчах, пишет REGNUM. Мбаппе отличился 30 мячами в 33 матчах за ПСЖ, а также сделал четыре результативных передачи.
Ранее 14 апреля сообщалось, что полузищатник московского клуба «Локомотив» и сборной Португалии Жоау Мариу может покинуть команду. В футболисте заинтересовался лиссабонский ФК «Спортинг». Португалец является воспитанником бело-зеленых, а правами на него обладает миланский ФК «Интер».