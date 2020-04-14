Барнаулец украл 35 тыс. л дизельного топлива

Житель Барнаула обвиняется в хищении 35 тыс. л дизельного топлива на общую сумму 1,2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Было установлено, что 38-летний мужчина работал в одной из компаний, занимающихся грузоперевозками. При увольнении он оставил себе топливную карту, по которой начал заправлять свой автомобиль, а также предлагать заправиться другим водителям, пишет altapress.ru.

В общей сложности мужчина похитил около 35 тыс. л дизтоплива. Сумма ущерба составила 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере».