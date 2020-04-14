В России за сутки зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России зафиксировано 2774 случая заражения коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее количество зараженных достигло 21 102. Случаи заражения зафиксированы в 82 регионах России. Больше всего новых пациентов выявлено в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

За сутки скончались 22 человека. В общей сложности умерли 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

При этом более 85% новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве приходится на граждан младше 65 лет.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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