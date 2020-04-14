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«ФосАгро-Регион» увеличила поставки удобрений на рынок России в 1,5 раза

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Фото: ТАСС/Владимир Горовых
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Российская сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (компания «ФосАгро») в первом квартале увеличила общий объем поставок своей продукции российским аграриям на 47% — до 1,2 млн т. Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба компании во вторник, 14 апреля.

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«Внутренний рынок всегда будет для нашей компании стратегическим приоритетом и самым крупным рынком по объему поставок произведенной нами продукции», — заявил генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Он отметил, что для обеспечения аграриев минеральными удобрениями в условиях пандемии коронавируса, «ФосАгро» внедрила комплекс мер по предотвращению заболевания на предприятиях. В частности, применяется практика бесконтактной отгрузки продукции клиентам.

В первом квартале 2020 года отечественный рынок, по данным Российской ассоциации производителей удобрений, показал рекордный рост. Сельхозпроизводители получили почти на 40% больше минеральных удобрений, чем за аналогичный период прошлого года.

«Если раньше первый квартал преимущественно был сезоном азотных удобрений, то в этом году многие клиенты «ФосАгро-Регион» закупали фосфорные и NPK-удобрения и под весенний, и под осенний сев. В этой связи мы на 50% увеличили поставки на внутренний рынок широкого спектра фосфорсодержащих марок, включая жидкие комплексные удобрения, по которым отмечалось удвоение продаж», — отметил Гурьев.

Он добавил, что «ФосАгро» продолжает развивать электронные коммуникации с потребителями, которые стали особенно актуальны на фоне текущей эпидемиологической ситуации. Прежде всего, в режим промышленной эксплуатации была переведена онлайн торговая платформа. Кроме того, выросли объемы электронных биржевых торгов минеральными удобрениями на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже.

В декабре прошлого года группа «ФосАгро» стала лауреатом премии «Лидер биржевого товарного рынка» за вклад в развитие торгов минеральными удобрениями в России.

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