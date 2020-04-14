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Футболист Мариу может покинуть «Локомотив»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полузищатник московского клуба «Локомотив» и сборной Португалии Жоау Мариу может покинуть команду. Об этом 13 апреля сообщило издание A Bola.

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По его данным, в футболисте заинтересовался лиссабонский ФК «Спортинг». Португалец является воспитанником бело-зеленых, а правами на него обладает миланский ФК «Интер».

Уточняется, что Мариу может стать частью сделки, связанной с трансфером полузащитника «Спортинга» Маркоса Акуньи в итальянскую команду.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мариу провел 11 матчей и отличился одним забитым мячом. Он признался, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате, пишет «Газета.ру». Футболист в беседе с порталом Eleven Sports поделился мнением об уровне РПЛ.

«В РПЛ есть четыре или пять клубов очень высокого уровня, но также довольно много матчей со слабыми соперниками. Мне здесь нравится, но я не скрываю, что хотел бы попробовать силы в другом чемпионате. К примеру, в испанском или французском», — приводит его слова RT.

Столичный «Локомотив» арендовал его до конца сезона с правом выкупа.

27 марта СМИ сообщили о согласовании контракта Александра Кокорина с «Локомотивом». Сообщается, что футболист в летнее трансферное окно подпишет соглашение со столичным клубом. Контракт нападающего с железнодорожниками будет рассчитан до 2023 года, а зарплата составит порядка €3 млн за год.

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