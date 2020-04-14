На Украине почти 600 медиков заразились коронавирусом

На Украине за сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 64 медика. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Всего на Украине зарегистрировано 594 подтвержденных случая инфицирования среди сотрудников медучреждений.

«За предыдущие сутки методом ПЦР выявили 270 человек, заболевших COVID-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей», — цитирует главу ведомства «Интерфакс-Украина».

Степанов отметил, что на аппаратах ИВЛ находятся четыре человека. За сутки умерли пять человек. Выздоровело 22 человека, в том числе три медработника.

По последним данным, коронавирусом в стране заразились 3372 человека, 98 умерли.

Накануне RT сообщал, что за сутки на Украине инфекцией заразились 85 медиков.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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