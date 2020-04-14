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На Украине почти 600 медиков заразились коронавирусом

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Фото: REUTERS/Roman Baluk
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На Украине за сутки коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились 64 медика. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

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Всего на Украине зарегистрировано 594 подтвержденных случая инфицирования среди сотрудников медучреждений.

«За предыдущие сутки методом ПЦР выявили 270 человек, заболевших COVID-19, из них 64 медработника. Госпитализированы 69 человек, из них трое детей», — цитирует главу ведомства «Интерфакс-Украина».

Степанов отметил, что на аппаратах ИВЛ находятся четыре человека. За сутки умерли пять человек. Выздоровело 22 человека, в том числе три медработника.

По последним данным, коронавирусом в стране заразились 3372 человека, 98 умерли.

Накануне RT сообщал, что за сутки на Украине инфекцией заразились 85 медиков.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

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