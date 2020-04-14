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Высокая численность клещей ожидается летом в Хабаровском крае

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В Хабаровском крае летом 2020 года ожидается высокая численность клещей. Дезинсекционные службы готовы приступить к химической обработке территорий.

По последним данным, к медикам с укусами клещей обратились 17 человек, из них девять детей. Вредители активизировались в Вяземском, Хабаровском и Амурском районах. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В дальнейшем численность клещей будет расти после теплой и малоснежной зимы. Химическая обработка против вредителей пройдет на территории более 1,7 тыс. га. Речь идет о местах массового скопления людей в городах, местах детского отдыха и природных участках возле населенных пунктов.

В связи с пандемией коронавируса лаборатории не проводят исследования клещей на энцефалит и боррелиоз. Также откладывается плановая вакцинация против клещевого энцефалита. Местным жителям напоминают, что заболевание переносят около 3% популяции клещей. Чтобы избежать присасывания, хабаровчанам рекомендуют использовать репелленты и использовать защитную одежду.

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