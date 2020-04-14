Эксперт ВШЭ заявила об особом сценарии распространения коронавируса в России

Несоблюдение мер самоизоляции в Москве привело к тому, что эпидемия коронавируса в России начала развиваться по особому сценарию. Об этом 14 апреля заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она назвала этот сценарий более оптимистичным, чем американский, испанский или итальянский, и в то же время более пессимистичным, чем греческий или австрийский.

«У нас были все шансы пойти по итальянскому или испанскому варианту, если бы не ввелись меры самоизоляции и дистанцирования», — приводит слова Попович URA.RU.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря.

За минувшие сутки в России количество заразившихся коронавирусом увеличилось на 2774. Всего в стране диагностировано 21 102 случаев заболевания. Умерло 170 человек, 1694 пациента выздоровели.

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