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В России за минувшие сутки скончались 22 пациента с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с распространением коронавируса, во вторник, 14 апреля, сообщил, что в России за минувшие сутки умерли 22 пациента с COVID-19.

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Из них 13 человек умерли в Москве, 5 — в Московской области, 2 — в Республике Башкортостан, по одному —во Владимирской и Воронежской областях. За весь период в России от коронавируса скончалось 170 человек.

За минувшие сутки зафиксировано 2774 новых случаев заражения коронавирусом в 51 регионе страны. В общей сложности число заболевших достигло 21 102.

Накануне, 13 апреля, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) призвали россиян не нарушать карантинные требования.

С 29 марта по 1 мая власти Москвы ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Гражданам не рекомендуется покидать свои дома без особых причин, в их числе обращение к врачу, поход в магазин или аптеку и выгул домашних животных (не более 100 м от дома).

Аналогичные меры ввели и в других регионах страны. В некоторых из них введен пропускной режим.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем инфекция быстро распространилась на другие страны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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