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Популярный у южноуральцев поезд Челябинск–Новороссийск отменили

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На Южно-Уральской железной дороге пересмотрели расписание поездов дальнего следования. Причина – значительное падение спроса на железнодорожные перевозки во время пандемии коронавируса.

Как пишет сайт «Первого областного», в частности, изменена периодичность трех поездов, следующих через Челябинскую область. Поезд сообщением Челябинск–Омск будет отправляться один раз в четыре дня. Поезд Кисловодск–Орск также будет ходить один раз в четыре дня. С такой же периодичностью проследует и поезд Челябинск–Владивосток.

А вот поезд Челябинск–Новороссийск отменятся из Челябинска с 25 мая, а из Новороссийска — с 27 мая. Между тем, этот сезонный маршрут был очень популярен у южноуральцев, которые направлялись на юг России.

С 15 апреля РЖД отменяет 32 поезда дальнего следования. Еще у 32 направлений сократится периодичность курсирования. Падение спроса на поездки сократилось на 50%. Количество проданных билетов на апрель и май уменьшилось на 70%.

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