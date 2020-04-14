Хлопок произошел на химзаводе под Тверью

На «Редкинском опытном заводе» в Тверской области произошел хлопок, возгорания не последовало. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 14 апреля.

«В емкости на «Редкинском опытном заводе» произошел хлопок <…>. Это не пожар. Сорвало клапан», — объяснили в ведомстве ТАСС.

Информацию о происшествии подтвердили на предприятии, отметив, что хлопок произошел в одном из закрытых цехов. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС работают на месте в костюмах химзащиты. Предположительно, последствия происшествия будут устранены в течение часа.

8 апреля произошло обрушение перекрытий на заводе «Химпром» в Кемерове. Пострадали три человека. Региональная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при строительных работах.