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Хлопок произошел на химзаводе под Тверью

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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На «Редкинском опытном заводе» в Тверской области произошел хлопок, возгорания не последовало. Об этом сообщили в региональном главке МЧС 14 апреля.

«В емкости на «Редкинском опытном заводе» произошел хлопок <…>. Это не пожар. Сорвало клапан», — объяснили в ведомстве ТАСС.

Информацию о происшествии подтвердили на предприятии, отметив, что хлопок произошел в одном из закрытых цехов. Никто не пострадал.

Сотрудники МЧС работают на месте в костюмах химзащиты. Предположительно, последствия происшествия будут устранены в течение часа.

8 апреля произошло обрушение перекрытий на заводе «Химпром» в Кемерове. Пострадали три человека. Региональная прокуратура проверит соблюдение требований безопасности при строительных работах.

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