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Охранную зону Центрально-Черноземного заповедника пересмотрят

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Охранную зону Центрально-Черноземного заповедника под Курском будут пересматривать. Минприроды России включилось в урегулирование ситуации в деревне Кукуевка.

Как пишет «Курская правда», после рассмотрения правительством России положения об охранных зонах заповедника разработают документ, ограничивающий использование земельных участков на его территории.

По словам главы комитета безопасности и природопользования Курской области Константина Полякова, один из возможных вариантов – согласование хозяйственной деятельности научно-техническим советом. Сама работа совета, состав которого был пересмотрен в январе, продолжится после снятия режима самоизоляции в области.

Между тем, на поле в Кукуевке появилось своеобразное обращение местных жителей к президенту России. Его сложили из пластикового утеплителя, которым накрыты ряды картофеля. С высоты хорошо читается надпись: «В.В. Путин, помогите Кукуевке Курской области!».

Частные дома жителей построены в буферной зоне заповедника. Их хотят снести. Владельцы домов утверждают, что купили участки, считая, что строительство на них разрешено. Однако руководство заповедника смогло доказать обратное.

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