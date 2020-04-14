В Москве перепрофилируют еще 24 стационара для заболевших COVID-19

В ближайшие десять дней в Москве будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом отмечает, что несмотря на перепрофилирование государственных и частных медицинских учреждений, имеется вероятность нехватки коек в больницах в ближайшие две недели. Уточняется, что узкопрофильные специалисты, работающие в данных медучреждениях, будут переведены в другие стационары. Всего в общей сложности в столице будет развернуто около 21 тыс. коек для инфицированных COVID-19.

Экстренную медицинскую помощь инфицированным коронавирусом будут оказывать в 12 московских стационарах, таких как НИИ им. Н.В.Склифосовского, ГКБ им.А.К.Ерамишанцева, ГКБ №1 им.Н.И. Пирогова, им. С.П.Боткина, ГКБ им.И.В.Давыдовского, ГКБ им В.В.Виноградова, ГКБ им.Ф.И.Иноземцева и др.

«Все пациенты, которым необходима экстренная медицинская помощь — будут направлены в вышеуказанные больницы. Вся экстренная помощь будет оказываться в полном объеме. Выбранные для этого стационары оснащены достаточным количеством необходимого высокотехнологичного оборудования», — говорится в сообщении департамента.

Кроме того, отмечается, что стационарах отменят плановые госпитализации и будут соблюдены исчерпывающие противоэпидемиологические меры по недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции.

13 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что в рамках борьбы с COVID-19 в Москве каждый день открываются одна или несколько клиник.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались. Ранее в понедельник в оперштабе сообщили о смерти еще 13 пациентов с коронавирусом в Москве. Среди умерших 29-летняя женщина.

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