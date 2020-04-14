Youtube разблокировал видео обращения Путина

Видеосервис Youtube восстановил доступ к ранее заблокированному обращению президента России Владимира Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщили в компании Google, которая является владельцем хостинга, ролик был заблокирован по ошибке из-за ограниченных ресурсов, пишет ТАСС.

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в цензуре из-за блокировки обращения президента от 25 марта, размещенного на канале НТВ. Ведомство призвало иностранные компании соблюдать российское законодательство.

Примерно через 40 минут видео было восстановлено.

13 апреля Владимир Путин заявил об ухудшении обстановки с коронавирусом в стране.

Глава государства указал, что увеличивается число заболевших. По его словам, определяющими станут ближайшие недели.