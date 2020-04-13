Путин поручил ускорить принятие закона о преподавании студентами

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение поправок в закон «Об образовании», разрешающих студентам колледжей и вузов преподавать в школах. Об этом говорится в поручениях главы государства по итогам встречи с представителями общественности, состоявшейся в Череповце 4 февраля 2020 года.

«Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 701078-7 «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», — сообщается в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце апреля прошлого года и принят 23 июля 2019 года в первом чтении. Его рассмотрение во втором чтении было перенесено на ноябрь, а затем на февраль 2020 года. Законопроект позволяет обучающимся старших курсов по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования заниматься педагогической деятельностью до получения диплома.

В тексте документа также уточняется, что требование о наличии профессиональной подготовки не будет распространяться на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона «Об образовании» 2012 года и успешно осуществляющих свою педагогическую деятельность.

Доклад по этому вопросу ожидается до 1 июля, ответственным за исполнение назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

ТАСС отмечает, что данное решение было вынесено на обсуждение после разговора президента России с учительницей из Череповца Викторией Смирновой на встрече с общественностью в Череповце 4 февраля. Преподаватель в ходе беседы пожаловалась на нехватку педагогов в школах.

8 апреля Минсельхоз заявил о возможности допуска студентов аграрных вузов и осужденных к уборке урожая из-за дефицита рабочих мест в связи с пандемией коронавируса.