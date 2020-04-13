Большие автобусы задействуют на дачных маршрутах Орловской области

С 25 апреля в Орловской области будет курсировать 20 дачных маршрутов. Об этом сообщил руководитель департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Блохин.

«С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки необходимо жестко контролировать перевозчиков на предмет соблюдения санитарных норм. Кроме того, на маршрутах должны быть автобусы большей вместимости. Наряду с этим важно контролировать безопасность дачных маршрутов и пресекать факты нарушения графиков движения», — подчеркнул губернатор области Андрей Клычков.

Как сообщает InfoOrel.ru, регулярные перевозки разделены на два этапа. С 25 апреля по 31 июля маршруты будут обслуживаться коммерческими перевозчиками. В разгар дачного сезона и в период вывоза садово-дачной продукции с 1 августа по 25 октября прорабатывается вопрос запуска на линии автобусов большого класса марки ЛиАЗ. Основные садово-дачные массивы расположены в городах Орел, Ливны и Орловском, Урицком, Ливенском и Мценском районах.