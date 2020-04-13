Главы минздравов стран G20 обсудят последствия пандемии 19 апреля

Министры здравоохранения стран «Большой двадцатки» (G20) проведут 19 апреля виртуальную встречу c целью обсуждения последствий пандемии коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы G20 в Саудовской Аравии.

26 марта президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил создать специальный фонд под эгидой Международного валютного фонда (МВФ) для борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее в тот же день страны — участницы саммита G20 приняли итоговое заявление, согласно которому договорились сделать всё возможное для того, чтобы преодолеть пандемию.

Вспышка инфекционного заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. За несколько месяцев болезнь охватила более чем 200 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано 1 867 129 случаев заражения коронавирусом, 115 278 летальных исходов и 434 098 выздоровевших пациентов.