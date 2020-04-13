Около 350 тыс. га заселяли зерновыми культурами в Курской области

В Курской области ранними яровыми зерновыми культурами (пшеница, ячмень, овес, рожь) засеяно около 350 тыс. га. Как сообщает пресс-служба администрации региона, сахарной свеклой засеяно уже порядка 52 тыс. га. Это 58% от плана. В Пристенском районе эти работы уже завершили.

Также посеяно 70 тыс. га подсолнечника – 56% от плана. В ряде районах начали сеять кукурузу и овощи открытого грунта. Земледельцы приступили к уходу за посевами озимых культур, сообщает «Курская правда».

Как ранее заявил председатель комитета агропромышленного комплекса региона Ивана Музалева, завершить посевы свеклы планируется до 15 апреля, рапса и подсолнечника — до 25 апреля.

Запасов гречки в РФ хватит до урожая следующего года. Об этом 9 апреля сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства страны Джамбулат Хатуов. Россия по причине повышенного спроса планирует в 2020 году увеличить площади под посев гречихи на 50–70 тыс. га. В 2019 году они составляли 800 тыс. га.