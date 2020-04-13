Более 50 улиц Пензы отремонтируют до октября

На центральных улицах Пензы продолжается работа по приведению в порядок асфальтового покрытия. Подрядные организации обещают до октября восстановить 52 дороги.

«Это 57,5 км или более 700 тыс. кв. м асфальтобетона. В настоящее время работы ведутся на шести площадках: на улице Терновского, Луначарского, Ставского, Володарского, Толстого и на проспекте Строителей. Там проводится демонтаж бортового камня и фрезерование старого асфальтового покрытия», — рассказал глава городского департамента ЖКХ Максим Иванкин.

Как пишет ИА «Пенза-Пресс», работы на самых важных транспортных магистралях города должны завершиться к 1 августа.

Напомним, в Пензе строят новую дорогу, которая соединит поселок Нефтяник и микрорайон Заря. Работы нужно завершить до 31 августа. Стоимость контракта составила более 34 млн рублей. Средства направили из бюджетов трех уровней.