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Более 2 тыс. улиц и свыше 450 остановок продезинфицировали в Петербурге

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Объемы дезинфекции дорог в Санкт-Петербурге выросли в два раза, сообщает пресс-служба городского комитета по благоустройству. Работы стартовали 7 апреля.

«К 13 апреля продезинфицировано 2085 магистралей площадью более 28 тыс. кв. м, на что израсходовано более 2,5 тыс. кубометров готового раствора гипохлорита натрия в безопасной для людей, животных и растений концентрации», — говорится в сообщении. Асфальт моют с использованием шампуня.

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Продолжается опрыскивание бытовыми дезинфицирующими средствами павильонов ожидания и пешеходных ограждений. За последние сутки обработано 455 павильонов на остановках общественного транспорта, передает телеканал «78».

Туристический сезон в Санкт-Петербурге в 2020 году начнется позже из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил 9 апреля губернатор города Александр Беглов.

«Сегодня уже очевидно, что высокий туристический сезон в этом году начнется позже обычного. Пока невозможно сказать, когда именно. Сначала нужно победить инфекцию. Лишь когда количество заболевших пойдет на убыль, можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это неблагодарное занятие», — сказал Беглов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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