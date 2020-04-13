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Велосипедную дорожку обустроят на променаде в Светлогорске

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Власти Калининградской области утверждают документацию по планировке территории для реконструкции старого променада в Светлогорске. Там планируется обустроить велосипедную дорожку и пешеходную улицу с возможностью проезда. Это участок прогулочной зоны от солнечных часов до фуникулеров протяженностью 604 м.

Набережная обрушилась во время шторма в январе 2019 года. Аварийные мероприятия завершены, однако променад стал более узким, отмечает «Калининград.Ru».

Напомним, реконструкцию оценивают в 1,1 млрд рублей. Работы проведут в 2020–2024 годах.

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