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Комитет Госдумы рекомендовал парламенту отменить курортный сбор

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Госдума 14 апреля может принять законопроект о приостановке взимания регионами курортного сбора на фоне распространения коронавируса. Такую рекомендацию дал комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 13 апреля.

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Рекомендация объясняется тем, что в условиях осложнившейся эпидемиологической ситуации и введенных в стране ограничений, текущий туристический сезон не гарантирует полную загрузку и прибыльность. Кроме этого, остается непредсказуемым влияние эпидемии на экономику в целом и на развитие курортной инфраструктуры.

В итоге может возникнуть ситуация, когда регион страны даже при отсутствии поступлений от курортного сбора будет вынужден заложить средства на его администрирование. Такого мнения придерживаются авторы законопроекта — депутат Андрей Макаров и сенатор Николай Журавлев.

Законопроект предусматривает право для тех российских регионов, где взимается курортный сбор, принимать решение о приостановлении его взимания на территории муниципальных образований, не дожидаясь ответа этих муниципалитетов. Срок приостановки будет устанавливаться в соответствии с региональным законодательством.

В настоящий момент в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Республике Крым проводится эксперимент по взиманию курортного сбора. Однако отменять его возможно только при положительном ответе тех муниципалитетов, где этот эксперимент проводится.

30 декабря 2019 года сообщалось, что в туристических местах Краснодарского края по итогам года собрали на 50% больше курортного сбора, чем планировалось. В региональную казну поступило 225 млн рублей, эта сумма превышает плановый показатель на 75 млн рублей.

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