В Пскове проверяют качество воды после многочисленных жалоб жителей

В Пскове «Горводоканал» начал проверку качества воды. Дополнительный контроль ввели после поступления 13 апреля в адрес предприятия жалоб жителей на ухудшение органолептических свойств воды. В частности, они заявляли о неприятном запахе и вкусе.

Как отмечает Псковская лента новостей, Центральная лаборатория «Горводоканала» постоянно контролирует воду в разводящей сети питьевого водоснабжения. Однако до недавнего времени каких-либо превышений нормативов СанПиН по этим показаниям не отмечалось.

В связи с этим будет проведена независимая экспертиза, о результатах которой на предприятии пообещали сообщить дополнительно.

Специалисты «Горводоканала» отмечают, что ситуацию с качеством воды удается удержать, несмотря на резкое сезонное ухудшение качества воды в реке Великая. Кроме того, на качестве воды могли сказаться ограничительные мероприятия по профилактике коронавируса. Так, потребление воды резко сократилось, что могло сказаться на ее качестве из-за застоя в водопроводных сетях.