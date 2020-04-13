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Мэрия Москвы приостановила закупки по городскому бюджету

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Закупки в рамках городского бюджета Москвы приостановлены. Об этом в понедельник,13 апреля, сообщила мэрия столицы.

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Исключением станут только неотложные закупки, цитирует «Интерфакс» сообщение мэрии.

Ограничения действуют до 19 апреля.

До 1 мая в московском регионе действует режим самоизоляции. Все жители независимо от возраста обязаны не покидать место жительства, за исключением экстренных случаев обращения за медицинской помощью, для похода в ближайший магазин или выгула домашних животных.

С 13 апреля в столице введены дополнительные ограничения. Остановлена работа почти всех предприятий, а также введен пропускной режим для поездок по городу на любом транспорте, включая такси. С 15 апреля такие пропуска станут обязательными.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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