Самолеты выстроятся в цифру «75» на ростовском параде Победы

В Ростовской области во время парада Победы истребители Су-30 и штурмовики Су-25 выстроятся в небе в виде цифры «75», сообщили в Минобороны. В настоящее время проводятся тренировки летчиков в небе.

«Полеты выполняются на минимальных интервалах от 5 до 7 м и дистанциях от 10 м до 12 м. Скорость самолетов составляет 500 км/ч», — говорится в информации министерства.

В зависимости от погодных условий высота составляет от 300 до 900 м, передает RostovGazeta. В общей сложности в демонстрационном пролете авиации в честь 75-летия Победы в Ростове-на-Дону запланировано участие 45 самолетов и вертолетов.

Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось. Об этом 11 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, сомнений в том, что парад Победы и празднование Дня Победы состоится обязательно, ни у кого быть не должно. Решения о возможном переносе торжеств и парада будут приниматься позже с учетом ситуации с распространением коронавируса, уточнил Песков.