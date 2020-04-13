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Бывший глава РАО Федотов попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов попросил суд рассмотреть его дело о мошенничестве в особом порядке. Об этом 13 апреля сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

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«Все пять участников судебного разбирательства заявили ходатайства о рассмотрении их уголовного дела в особом порядке. Соответствующее решение суд примет в следующем судебном заседании», — сообщили агентству.

В числе фигурантов дела — мать Федотова. Уголовное дело поступило в суд в понедельник, однако дата судебного разбирательства еще не назначена.

В июне 2017 года Федотов был приговорен Мещанским судом Москвы к 1,5 года колонии общего режима за особо крупное мошенничество. Свою вину он полностью признал и заключил сделку со следствием. В декабре 2017 года его освободили условно-досрочно.

Следствие и суд установили, что Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые приняли решение передать на баланс СЭК одно здание и три нежилых помещения, впоследствии проданных третьим лицам. Причиненный ущерб в результате преступления составил порядка 300 млн рублей. Причем еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн. Еще свыше 247 млн рублей по иску РАО с него взыскал Пресненский суд Москвы в августе 2018-го.

В декабре 2018 года Федотов был арестован по делу о мошенничестве. Фигурантам следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставных лиц с последующим их обналичиванием.

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