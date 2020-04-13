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Трамваи и троллейбусы не будут ходить по выходным дням в Уфе

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Власти Уфы решили пересмотреть график движения городского электротранспорта. Причина — сокращение пассажиропотока из-за режима самоизоляции, введенного в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает ИА «МедиаКорСеть» со ссылкой на городскую администрацию, с 13 апреля прекращается движение по нескольким трамвайным и троллейбусным маршрутам. В будни пассажирские перевозки будут осуществляться с 6:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00. В выходные троллейбусы и трамваи ходить не будут.

13 апреля сообщалось, что у 52 пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подтвердили заболевание коронавирусом. Генпрокуратура России взяла на контроль проведение проверки по массовому заражению в этой больнице.

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