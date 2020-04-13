Нелегальное производство антисептика пресекли в Набережных Челнах

В городе Набережные Челны (Татарстан) задержали молодую женщину, которая торговала антисептиком без подтверждающих его подлинность и безопасность документов. Стоимость 20 л средства составляла 6,5 тыс. рублей. Затем была обнаружена подпольная лаборатория, где делали этот раствор.

Всего там было 23 канистры с подозрительным антисептиком, более 3,9 тыс. спреев, 820 гелей. Также на складе нашли 100 л спирта, флаконы и этикетки, передает Inkazan.ru. Изъято 4,5 тыс. единиц готовой продукции, изготовленной без необходимых разрешений.

Правоохранительные органы примут решение о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») и ст. 171.3 («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).