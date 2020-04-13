Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по катастрофе Ту-154 в Сочи

Мосгорсуд обязал Мещанский городской суд отменить отказ рассматривать вопрос о прекращении уголовного дела по катастрофе Ту-154 под Сочи. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших.

«13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи. Дело направлено в Мещанский суд на новое рассмотрение», — передает его слова ТАСС.

Трунов отметил, что речь идет о решении Мещанского суда от 11 февраля.

Трагедия с Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года под Сочи. Самолет, летевший в Сирию, разбился при взлете. Катастрофа унесла жизни 64 артистов всемирно известного ансамбля имени Александрова, основателя благотворительного фонда Елизаветы Глинки, нескольких военных и журналистов.

В июне 2019 года в Адлере на набережной реки Мзымты открыли памятник погибшим при крушении Ту-154.