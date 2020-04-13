Обязательное страхование медперсонала планируется ввести на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о введении обязательного страхования тех медицинских сотрудников, которые по работе соприкасаются с больными коронавирусом. Поскольку они подвержены наибольшему риску заражения, их жизни и здоровье должны быть соответствующим образом застрахованы, заявил глава региона.

«Губернатор поручил министерству здравоохранения края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков», — сообщили в пресс-службе губернатора. Как отмечает NewsTracker, врачи и медсестры, работающие в условиях борьбы с распространением вируса, получат дополнительные региональные премии.

Также с апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.