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Обязательное страхование медперсонала планируется ввести на Ставрополье

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выступил с инициативой о введении обязательного страхования тех медицинских сотрудников, которые по работе соприкасаются с больными коронавирусом. Поскольку они подвержены наибольшему риску заражения, их жизни и здоровье должны быть соответствующим образом застрахованы, заявил глава региона.

«Губернатор поручил министерству здравоохранения края проработать меры для обязательного страхования этой категории медиков», — сообщили в пресс-службе губернатора. Как отмечает NewsTracker, врачи и медсестры, работающие в условиях борьбы с распространением вируса, получат дополнительные региональные премии.

Также с апреля в течение трех месяцев специалисты, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать специальную федеральную выплату: врачи — 80 тыс. рублей, фельдшеры и медсестры — 50 тыс. рублей, младший медперсонал — 25 тыс. рублей, врачи скорой помощи — 50 тыс. рублей, а фельдшеры, медсестры и водители — 25 тыс. рублей. Для них будут установлены повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета по аналогии с военными.

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