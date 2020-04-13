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ГП проконтролирует проверку по заражению коронавирусом в больнице Уфы

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Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный
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Генеральная прокуратура взяла на контроль проведение проверки по массовому заражению коронавирусной инфекцией в республиканской больнице Уфы. Об этом в понедельник, 13 апреля, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Как отмечается, под контроль взята проверка, проводимая прокуратурой Республики Башкортостан. «В ходе данного надзорного мероприятия прокуроры оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства, а также принятие должностными лицами контролирующих органов и регионального органа здравоохранения необходимых мер», — отметили в генеральной прокуратуре.

По результатам будет решен вопрос о принятии мер по устранению допущенных нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее в понедельник сообщалось, что у 52 пациентов Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова в Уфе подтвержден коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19.

Медучреждение закрыли на карантин 6 апреля, после того как у пяти врачей и двух пациентов заподозрили коронавирус, пишет «Газета.ру». Сначала им поставили диагноз «внебольничная пневмония».

На данный момент больница приостановила прием пациентов, персонал продолжает выполнять свою работу. В учреждении на карантине находятся более тысячи человек. Следователи проводят проверку по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) руководства РКБ.

По состоянию на 13 апреля, в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, 1470 пациентов выписаны, 148 человек скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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