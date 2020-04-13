Ритейлеры отметили рост спроса в магазинах столичного региона на выходных

Ряд российских торговых сетей отметили увеличение спроса на товары в магазинах столичного региона на выходных. Это произошло после новостей о введении пропускной системы в Москве и Подмосковье, рассказали представители ритейлеров.

По их данным, в субботу в московских «Пятерочках» спрос вырос на замороженную рыбу, муку, гречку, рис, подсолнечное масло и макароны относительно пятницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Продажи бакалеи выросли на 20% по сравнению с пятницей, птица и сопутствующие товары покупались на 18% чаще. Спрос в Москве стабилизировался уже в воскресенье.

Как добавили в «Ашан Ритейл Россия», в минувшие выходные наблюдался рост количества покупателей по сравнению с прошлыми выходными (4-5 апреля) на 30%. «Наибольший прогресс по продажам отмечается в свежих продуктах, таких как курица и овощи, а также в товарах длительного хранения, таких как гречка и овсянка», — отметили в сети. В преддверии Пасхи выросли продажи пищевых красителей и куличей.

В компании отметили достаточное количество товаров как на полках, так и на складах поставщиков.

«Магнит» не фиксировал всплеск трафика в выходные. В сети также отметили достаточное количество запасов и плановый режим поставок товаров.

Ранее в апреле в Минпромторге рассказали, что запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются. Дефицита продуктов из-за коронавируса не ожидается.

Из-за распространения коронавируса в конце марта россияне начали массово приобретать ряд товаров, особенно продолжительного хранения. В ряде регионов возник ажиотажный спрос на крупы. Вице-премьер Юрий Борисов призвал население не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты.