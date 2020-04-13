Прямой эфир
Сюжет:

Ритейлеры отметили рост спроса в магазинах столичного региона на выходных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ряд российских торговых сетей отметили увеличение спроса на товары в магазинах столичного региона на выходных. Это произошло после новостей о введении пропускной системы в Москве и Подмосковье, рассказали представители ритейлеров.

Вопрос цены: приведет ли кризис к разгулу инфляции в России
Скачок курса уже разогнал цены на некоторые продовольственные товары, но инфляция сдерживается обвалом спроса

По их данным, в субботу в московских «Пятерочках» спрос вырос на замороженную рыбу, муку, гречку, рис, подсолнечное масло и макароны относительно пятницы. Об этом «РИА Новости» сообщили в компании X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

Продажи бакалеи выросли на 20% по сравнению с пятницей, птица и сопутствующие товары покупались на 18% чаще. Спрос в Москве стабилизировался уже в воскресенье.

Как добавили в «Ашан Ритейл Россия», в минувшие выходные наблюдался рост количества покупателей по сравнению с прошлыми выходными (4-5 апреля) на 30%. «Наибольший прогресс по продажам отмечается в свежих продуктах, таких как курица и овощи, а также в товарах длительного хранения, таких как гречка и овсянка», — отметили в сети. В преддверии Пасхи выросли продажи пищевых красителей и куличей.

В компании отметили достаточное количество товаров как на полках, так и на складах поставщиков.

«Магнит» не фиксировал всплеск трафика в выходные. В сети также отметили достаточное количество запасов и плановый режим поставок товаров.

Ранее в апреле в Минпромторге рассказали, что запасов продовольствия в стране хватит по меньшей мере на два месяца, они регулярно пополняются. Дефицита продуктов из-за коронавируса не ожидается.

Из-за распространения коронавируса в конце марта россияне начали массово приобретать ряд товаров, особенно продолжительного хранения. В ряде регионов возник ажиотажный спрос на крупы. Вице-премьер Юрий Борисов призвал население не паниковать и не скупать гречку и прочие продукты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ФАС заверили в отсутствии объективных причин для роста цен на продукты
Эксперты предсказали сроки снижения стоимости на лимоны и чеснок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020