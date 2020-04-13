Маски и спецкостюмы купят для нижегородских больниц на 530 млн рублей

Власти Нижегородской области закупят для больниц региона медицинские изделия: маски и костюмы. Электронный аукцион проведет госпредприятие «Нижегородская областная фармация».

Максимальная цена контракта — 535,240 млн рублей. Речь идет о 2 млн трехслойных медицинских масок и 200 тыс. защитных костюмов, произведенных в Китае. Итоги торгов станут известны 23 апреля, сообщает ИА «НьюсНН».

Ранее «Нижегородская областная фармация» объявила аукцион на поставку 26 аппаратов ИВЛ. Начальная цена контракта составляет 31,9 млн рублей.

13 апреля президент России Владимир Путин заявил о необходимости оперативно перенаправлять врачей, аппараты ИВЛ и запасы средств индивидуальной защиты между регионами страны — в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, где эти средства защиты сейчас наиболее востребованы.