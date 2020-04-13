Ведущие к больницам дороги отремонтируют в Приангарье

В Иркутской области запланирован ремонт дорог, которые ведут к больницам. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства области, перечень ремонтируемых объектов включены 19 дорог. Работы на семи из них завершили в 2019 году. Остальные должны привести в порядок в этом сезоне.

Дороги к больницам отремонтируют в Иркутске, Ангарске, Шелехове, Братске, Усолье-Сибирском. Рабочие уложат новое полотно, отремонтируют тротуары и барьерные ограждения, нанесут разметку, установят светофоры.

Замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко отметил, что всего в России запланирован ремонт более 800 дорог, ведущих к медучреждениям.