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Два человека пострадали в ДТП с грузовиком в Тульской области

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В Тульской области грузовой автомобиль столкнулся с Audi. Два человека получили травмы.

Авария произошла на автодороге М-2 «Крым». Водитель грузовика «Газель» во время поворота допустил столкновение с автомобилем Audi. По данным Госавтоинспекции, маневр был совершен на участке, где поворот запрещен. Об этом сообщают «Тульские известия».

В результате ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы, им оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске возбуждено уголовное дело по факту столкновения автомобилей Toyota и Suzuki. В ГИБДД сообщили, что водитель Toyota в момент ДТП был пьян.

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