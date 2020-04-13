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Автоподъезд к Териберке вновь закрыли спустя сутки работы

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В Мурманской области в Кольском районе ограничили движение по двум автомобильным дорогам. Закрыты участок трассы Кола – Серебрянские ГЭС от 32-го км до поселка Туманный, а также подъезд к населенному пункту Териберка.

Как сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на Мурманскавтодор, дороги перекрыли с 7:00 13 апреля из-за ухудшения погодных условий. Агентство отмечает, что автоподъезд к Териберке был доступен только один день. Его открыли 12 апреля. Участок «Серебрянки» до поселка Туманного работал несколько дольше — с 11 апреля.

3 апреля сообщалось, что власти Мурманской области опубликовали условия тендера по проектированию реконструкции подъезда к Териберке. Речь идет о строительстве двухполосной трассы. Максимальная стоимость контракта — 13,9 млн рублей.

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