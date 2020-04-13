Мост подтопило из-за паводка в Самарской области

На территории Самарской области один низководный мост оказался затоплен в результате паводка. Для жителей ближайшего населенного пункта организован объезд.

Подтопление произошло на мосту в районе Бобровки в Кинельском районе. Уровень воды над дорожным полотном составляет 35 см. Об этом сообщает НИА «Самара».

Проехать к Бобровке можно через населенный пункт Алексеевка. Протяженность объездного пути составляет 39 км.

На территории Самарской области не зафиксировано подтопление жилых домов, приусадебных участков и объектов экономики. Однако в связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС возможно подтопление низинных участков местности, дачных участков и сельскохозяйственных угодий в бассейнах рек Волга, Самара и Сок.