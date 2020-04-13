Прямой эфир

Более 24 тыс. автомобилей развернули на пропускных постах в Татарстане

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Татарстане на пропускных постах после введения обязательной самоизоляции развернули более 24 тыс. машин. На въездах в города и районы республики проверили более 743 тыс. человек, из этого числа почти 3 тыс. граждан получили штрафы за различные административные правонарушения. Кстати, больше всего из них назначили за несоблюдения требований режима самоизоляции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также проверили более 685 тыс. автомобилей, из которых 24 628 машин на постах были развернуты в обратном направлении. Кроме того, задержаны четыре человека, находившихся в розыске, и было раскрыто 10 преступлений. Возбуждены уголовные дела о фальсификации лекарств и подделке документов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование улиц городов в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Решение было принято из-за звонков, поступающих на «горячую линию» оперативного штаба, согласно которым на улицах много людей.

В Минкомсвязи России 10 апреля заявили, что отслеживание перемещений зараженных коронавирусом не противоречит закону о персональных данных. «Все данные в созданной по поручению правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — приводится сообщение министерства в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
В Татарстане усилили патрулирование улиц

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020