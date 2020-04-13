Более 24 тыс. автомобилей развернули на пропускных постах в Татарстане

В Татарстане на пропускных постах после введения обязательной самоизоляции развернули более 24 тыс. машин. На въездах в города и районы республики проверили более 743 тыс. человек, из этого числа почти 3 тыс. граждан получили штрафы за различные административные правонарушения. Кстати, больше всего из них назначили за несоблюдения требований режима самоизоляции. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также проверили более 685 тыс. автомобилей, из которых 24 628 машин на постах были развернуты в обратном направлении. Кроме того, задержаны четыре человека, находившихся в розыске, и было раскрыто 10 преступлений. Возбуждены уголовные дела о фальсификации лекарств и подделке документов.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить патрулирование улиц городов в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Решение было принято из-за звонков, поступающих на «горячую линию» оперативного штаба, согласно которым на улицах много людей.

В Минкомсвязи России 10 апреля заявили, что отслеживание перемещений зараженных коронавирусом не противоречит закону о персональных данных. «Все данные в созданной по поручению правительства РФ системе обрабатываются строго обезличено и исключительно на территории РФ. Права граждан соблюдаются в полном объеме», — приводится сообщение министерства в Telegram-канале стопкоронавирус.рф.