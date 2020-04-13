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Четыре района Хабаровского края получат деньги на проектирование дорог

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Хабаровский, Верхнебуреинский, Вяземский и Николаевский районы Хабаровского края по итогам конкурса получили из минсельхоза 14 млн рублей на проектирование сельских дорог. Еще столько же должны выделить сами муниципалитеты.

Как сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края, средства предоставлены в рамках краевой подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В общей сложности планируется разработать проекты для 10,7 км дорог.

В министерстве отметили, что неразвитая дорожная инфраструктура – одно из самых слабых мест сельских территорий. Федеральные средства поступают только на сами строительные работы, однако часто у местных бюджетов нет средств даже на разработку документации.

В связи с этим с 2020 года краевые власти начали реализацию новой формы поддержки. Они ежегодно будут помогать муниципалитетам с разработкой проектно-сметной документации.

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